Реализацию стратегии действий в интересах старшего поколения обсудили в администрации Псковской области

15:51, 06 февраля 2017, ПАИ

Совещание по вопросу реализации стратегии действий в интересах старшего поколения в РФ и первого этапа плана стратегии до 2020 года в Псковской области провела сегодня, 6 февраля, первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в заседании приняли участие член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова, руководители органов исполнительной власти, депутаты областного Собрания, представители общественности.

Первый заместитель губернатора напомнила, что стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации, и этот документ является основой для разработки региональных планов и программ.

Основные задачи стратегии — устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия. Как отметила сенатор Елена Бибикова, по каждому приоритетному направлению документа необходимо реализовать ряд мероприятий. Главным образом, речь идет о стимулировании занятости граждан пожилого возраста, повышении уровня их финансовой грамотности, развитии современных форм социального обслуживания, совершенствовании системы охраны здоровья, развитии рынка социальных услуг, а также защите прав граждан старшего поколения, формировании условий для организации досуга пожилых людей и других.

Координация действий органов власти, общественных организаций, по ее мнению, должна быть направлена на то, чтобы как можно дольше люди могли посильно трудиться, а также поддерживать тех, кто в этом нуждается. В этой связи Елена Бибикова обратила внимание на необходимость создания в регионе геронтологических служб, которые могли бы комплексно подходить к лечению людей старшего возраста.

«Люди старшего поколения — это те, кому мы обязаны в жизни», — подчеркнула Елена Бибикова и предложила изучить опыт других регионов по организации приемных семей для стариков, которые в ряде случаев заменяют дома-интернаты.

В продолжение разговора начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян рассказал о внедрении в регионе новых форм социального обслуживания граждан. Одна из них — «Социальный городок», создаваемый в Пскове. Это будет микрорайон для пенсионеров и инвалидов со специально оборудованными квартирами и доступной средой. Здесь же разместится «детский сад для взрослых», где смогут находиться старики, нуждающиеся в присмотре в течение дня. Соцгородок рассчитан на 130 человек и по планам заработает уже в 2018 году.

Кроме того, на протяжении последних нескольких лет в регионе успешно реализуется проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» и регионального отделения Союза пенсионеров России. За это время его участниками стали почти 3,5 тыс. человек. В текущем году проект будет сосредоточен на здоровье людей старшего возраста, в частности, на диспансеризации.

Продолжится и реализация проекта «Университет третьего возраста», где пенсионеров обучают различным дисциплинам, в том числе компьютерной грамотности. В этом году планируется обучить и разъяснить всем заинтересованным пенсионерам вопросы ЖКХ. Стартует он с Печорского района и продолжится в других муниципальных образованиях. Второе направление затронет спорт и вовлечение в него лиц старшего возраста.

В завершение заседания Елена Бибикова рекомендовала создать в регионе рабочую группу по реализации всех направлений первого этапа плана стратегии на 2016–2020 годы, которая будет координировать усилия органов власти, бизнеса и самих граждан. Координирующим звеном станет Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.