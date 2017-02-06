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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Подари книгу»

Центральная городская библиотека Пскова приглашает присоединиться к акции «Подари книгу», которая приурочена к Международному дню дарения книг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Цель Международного дня дарения книг - вдохновить людей по всему миру подарить на 14 февраля книгу ребенку. «Подарите к этому празднику новые интересные книги детям. Если вы уже выросли, и у вас сохранились детские книги или книги для подростков, то принесите их в нашу библиотеку для нуждающихся ребят из малообеспеченных семей», - обращаются к псковичам организаторы.

Книги можно приносить на абонемент ЦГБ в часы работы библиотеки по адресу: Псков, Конная, 6. Дополнительная информация по телефону: 56-16-73.

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