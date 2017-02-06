В Псковскую область не пропустили 21 тонну белорусского картофеля
В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом 21 тонна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно пункту 3.7.3. «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза».
Запрещенную к ввозу на территорию РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию.