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Экономика

В Псковскую область не пропустили 21 тонну белорусского картофеля

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом 21 тонна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно пункту 3.7.3. «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза».

Запрещенную к ввозу на территорию РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию.

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