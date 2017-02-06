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Культура

В Санкт-Петербурге и Белграде откроются художественные выставки с картинами из коллекции Пушкинского заповедника

Две выставки картин из коллекции произведений изобразительного искусства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», откроются 10 февраля, в день памяти поэта, в разных концах Европы.

Одна из них примет посетителей в Санкт-Петербурге, в доме Пушкина на Мойке, 12. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, выставка в северной столице называется «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой». Это выполненная в технике масляной пастели серия «Пушкиногорье» из 37 листов — виды Михайловского и Тригорского, а также изображение Святогорского Свято-Успенского монастыря. В прошлом году эта работа московской художницы была удостоена благодарности министра культуры Российской Федерации и диплома Российской Академии художеств.

Вторую выставку из «Михайловского» откроют в Белграде (Республика Сербия), в Российском центре науки и культуры «Русский дом». Организаторы литературно-музыкального вечера памяти А.С. Пушкина решили представить своим гостям небольшую копийную экспозицию произведений живописи и графики из фондов Пушкинского Заповедника — виды музейных усадеб в разные времена года. Авторы работ, которые из «Михайловского» отправили в Сербию по просьбе представительства Россотрудничества в Сербии, РЦНК «Русский дом» в Белграде, посольства Российской Федерации в Сербской Республике, — художники XIX—XXIвека. Это и живописец-любитель Варвара Арнольди, дочь московского знакомца Пушкина, которая запечатлела усадьбу в Михайловском вскоре после гибели поэта, предположительно в 1850-х, и профессиональные художники, работавшие в Михайловском в разные десятилетия прошлого и нынешнего столетий — В.М. Звонцов, В.В. Кранц, А.К. Соколов, Б.В. Щербаков, С.Н. Репин, В.В. Мешков, Б.М. Козмин и многие другие.

В. Д. Арнольди. Михайловское. Вид усадьбы. Конец 1850-х. Из фондов Пушкинского заповедника

Лидия Токарева напомнила, что в самом «Михайловском» в день памяти поэта 10 февраля также состоится вернисаж. Его назвали «Венок Пушкину». На этой выставке будут показаны новые картины, написанные участниками пленэра «Пушкиногорье», который музей вот уже с 2010 года проводит для профессиональных живописцев и графиков.

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