Минобороны России закупает планшеты по 356 тысяч рублей за штуку

17:44, 06 февраля 2017, ПАИ

Министерство обороны закупает планшеты, произведенные в Петербурге, по 356,4 тысячи рублей за штуку. Сумма заказа составила 115 млн рублей. Об этом сообщает портал cnews.ru.

Непосредственным заказчиком техники в интересах Минобороны выступает петербургское научно-производственное предприятие «Сигнал». Это следует из опубликованных на сайте госзакупок документов. Своим единственно возможным поставщиком он определил научно-производственную компанию «Атри», также из Петербурга.

В рамках договора «Атри» необходимо будет «изготовить и поставить» заказчику технику тремя партиями до июля 2017 года.

Какие-либо технические подробности приобретаемых Минобороны изделий в публичных документах не указаны.

При этом на сайте компании в перечне производимого ею оборудования представлена линейка «панельных компьютеров» «Орион», которые по внешнему виду очень напоминают мобильные планшеты, но снабжены винтами, подразумевающими их жесткую фиксацию на какой-либо поверхности.

В описании говорится, что эти защищенные устройства могут эксплуатироваться на объектах наземного и морского базирования, вездеходных колесных и гусеничных шасси, железнодорожных платформах, морских судах и летательных аппаратах.

Эти компьютеры имеют диагональ от 6 до 21 дюйма. Все они построены на различных процессорах Intel (Atom либо Core). Все модели допускают только проводное подключение к интернету. Цены на них на сайте производителя не представлены.

В проекте договора на поставку планшетов говорится, что «стороны пришли к соглашению, что прибыль поставщика составляет 20 %».

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что «Сигнал» приобретает у «Атри» планшетные компьютеры не впервые. Так в сентябре 2016 года было закуплено 31 устройство на общую сумму 11,047 млн рублей. В апреле 2016 года сумма аналогичной сделки составила 201 млн рублей.

Напомни, «Сигнал» впервые закупил планшетные компьютеры у компании «Атри» в ноябре 2014 года на 96,3 млн рублей.