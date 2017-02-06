Псковские специалисты запретили транзит польских фруктов из Нидерландов в Казахстан

17:47, 06 февраля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен транзит из Нидерландов в Казахстан более 19 тонн яблок и груш, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило несоответствие информации, указанной в сопроводительных документах и на маркировке упаковки. Решение было принято согласно требованиям сраны-импортера. Партия свежих фруктов возвращена на сопредельную территорию.

Кроме того, в пункте пропуска Куничина Гора запрещен ввоз физическим лицом, следующим из Эстонии, 8 кг торфяного субстрата в ручной клади. Причина - отсутствие фитосанитарного сертификата.