0
17:36
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами
14:04
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
09:57
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
11:15
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
15:00
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:15
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
17:52
В мае состоится второй Псковский марафон
Еще новости
Спорт

В псковских школах стартовал первый этап всероссийских соревнований «Белая ладья»

В школах Псковской области стартовал первый этап всероссийских соревнований «Белая ладья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат региона.

Главными организаторами соревнований выступили областное управление образования и комитет по физической культуре и спорту совместно с Федерацией шахмат. Положение подписали руководители этих организаций Александр Седунов, Иван Штылин и Дмитрий Шахов, соответственно.

На первом этапе учащиеся образовательных учреждений городов Пскова и Великих Лук, районов области будут бороться за звание сильнейшего в своем классе, а потом и в школе. По итогам соревнований победители получат дипломы чемпионов школ среди классов, а лучшие шахматисты войдут в составы школьных команд для участия в районных и городских этапах среди школьных команд.

Областной этап пройдет в Пскове с 24 февраля по 6 марта. В нем смогут принять участие только лучшие школьные команды. Среди них и разыграют главный приз состязаний «Белая ладья» – Кубок, дающий право на продолжение борьбы на федеральном уровне. Команда-победительница областного этапа, в состав которой входят три мальчика и одна девочка 2003 года рождения и моложе, отправится на финал открытых всероссийских соревнований, который пройдет с 1 по 9 июня в одном из пансионатов управления делами президента РФ в Краснодарском крае.

«С прошлого года к российским командам школьников активно подключились их сверстники из Китая, Армении, Израиля, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии», - отметили в Федерации шахмат Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами
05 февраля 2017
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами 1
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
03 февраля 2017
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
02 февраля 2017
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
01 февраля 2017
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
30 января 2017
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
В мае состоится второй Псковский марафон
29 января 2017
В мае состоится второй Псковский марафон
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
29 января 2017
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2

Идет загрузка...