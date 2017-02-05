В псковских школах стартовал первый этап всероссийских соревнований «Белая ладья»

16:16, 06 февраля 2017, ПАИ

В школах Псковской области стартовал первый этап всероссийских соревнований «Белая ладья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат региона.

Главными организаторами соревнований выступили областное управление образования и комитет по физической культуре и спорту совместно с Федерацией шахмат. Положение подписали руководители этих организаций Александр Седунов, Иван Штылин и Дмитрий Шахов, соответственно.

На первом этапе учащиеся образовательных учреждений городов Пскова и Великих Лук, районов области будут бороться за звание сильнейшего в своем классе, а потом и в школе. По итогам соревнований победители получат дипломы чемпионов школ среди классов, а лучшие шахматисты войдут в составы школьных команд для участия в районных и городских этапах среди школьных команд.

Областной этап пройдет в Пскове с 24 февраля по 6 марта. В нем смогут принять участие только лучшие школьные команды. Среди них и разыграют главный приз состязаний «Белая ладья» – Кубок, дающий право на продолжение борьбы на федеральном уровне. Команда-победительница областного этапа, в состав которой входят три мальчика и одна девочка 2003 года рождения и моложе, отправится на финал открытых всероссийских соревнований, который пройдет с 1 по 9 июня в одном из пансионатов управления делами президента РФ в Краснодарском крае.

«С прошлого года к российским командам школьников активно подключились их сверстники из Китая, Армении, Израиля, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии», - отметили в Федерации шахмат Псковской области.