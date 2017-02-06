Смешались в кучу кони, люди

16:04, 06 февраля 2017, ПАИ

Пару дней назад известный псковский архитектор раздраженно поинтересовался, пошел бы я лечить зубы не к профессиональному стоматологу, а к соседу просто потому, что так быстрее и дешевле. Гротеск, конечно же, призванный, по мнению уважаемого архитектора, показать абсурдность ситуации. Была ли ситуация абсурдной, не столь уже и важно. Вопрос в любом случае был риторический и не подразумевал ответа. Но разве мог знать уважаемый архитектор, как близок он был к пониманию сути вещей?

Человеку свойственно полагать, что, при очевидной абсурдности бытия, существуют незыблемые основы, не дающие нам всем свернуть с пути истинного. Поэтому, анализируя происходящее, мы стремимся найти и увидеть логику развития событий. Общественный прогресс во все времена достигался благодаря логике и здравому смыслу. Когда древний человек мерз от холода, он грелся у костра и кутался в шкуру. Такое поведение логично и осмысленно.

В последнее время в происходящем, на мой взгляд, все меньше логики. Женщины занимаются боксом и тяжелой атлетикой, мужчины нацепили прищепку на нос и «тянут носок» в синхронном плавании. Ну, Бог с этим, подумали самые толерантные из нас. Ведь это не затрагивает основ. А в основах – разумные идеи и логика.

Но, как сказал австрийский писатель Петер Хандке, «любая разумная идея может быть доведена до состояния абсолютного идиотизма».

«Разве я похож на медвежатника? Я музыкант»

Думаю, ни для кого не секрет, что большинство работ в рамках государственного заказа сегодня реализуются через торги на аукционах. Делается это с целью развития конкуренции и недопущения сговоров. Чтобы все было по-честному, общие «правила игры» определены в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ. Считается правилом хорошего тона этот закон критиковать, в то же время никто всерьез не помышляет о его отмене. Развитие конкуренции и ограничение монополий, что же в этом плохого? Но вот какое дело…

В канун нового, 2017 года, Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области проводило аукцион по оказанию услуг в сфере нестационарного обслуживания населения в одном из районов области. За этой казенной формулировкой скрывается широкий спектр поддержки, которую государство оказывает главным образом пожилым людям на дому. Услуг достаточно много, от покупки и доставки продуктов до сопровождения в медицинские учреждения и консультирования по правовым вопросам. Аукцион ожидался вполне рутинный – не так уж много организаций могут и готовы оказывать подобные услуги. Но в этот раз реальность превзошла самые смелые ожидания. Контракт выиграла фирма, занимающаяся … дорожно-ремонтными работами.

Эмоции сотрудников управления соцзащиты трудно передать словами. В мыслях промелькнуло что-то в стиле соцреализма: «Оператор асфальтоукладчика и дорожный рабочий оказывают бесплатную юридическую помощь ветерану войны и труда». Бред. Полнейший сюр. Впрочем, руководство дорожно-ремонтной организации странностей и препятствий не усмотрело. А что такого? Спозаранку быстренько пару лопат асфальта в лужи побросаем и айда бабушкам продукты разносить да консультации консультировать. Ведь не боги горшки обжигают? Может и не боги. Вот только дорожники так и не приступили к исполнению контракта – даже не попытались. Люди, конечно, без поддержки не остались. Вместо горе-дорожников всю работу за них выполнили сотрудники районного «собеса».

Вы сейчас скажете – сами виноваты. Чтобы не допускать таких историй, надо лучше прописывать техническое задание для аукциона. В теории верно. К сожалению, на практике не работает. А дело в том, что любая попытка хоть как-то ограничить вход на торги таких вот дорожников с неопределенной профессиональной ориентацией немедленно парируется санкциями со стороны антимонопольной службы, которая видит в этом необоснованное ограничение конкуренции. Если вид работ не подлежит лицензированию (а как ты лицензируешь, к примеру, доставку бабушке продуктов на дом), то требование наличия опыта в деятельности будет считаться дискриминирующим условием и препятствованием появлению новой компании на рынке.

«А мармелад и зубной порошок я храню в носках»

Некоторое время теплилась надежда, что история не повторится и со временем канет в лету. Как бы ни так. Похоже, что-то неуловимо изменилось. Некоторые бизнесмены все больше напоминают изголодавшихся акул, готовых переварить любые полимеры. Вопросы социальной ответственности и целесообразности благополучно отодвинуты на задворки. Главное – выиграть аукцион. Плевать на то, что ни чем подобным не занимались – как-нибудь прорвемся. Качество выполненных работ? «Ахахах!», как принято реагировать в комментах…

Следом за соцзащитой жертвой антимонопольной системы торгов пал и Государственный комитет по здравоохранению и фармации. Контракт на стирку и обеззараживание белья для больниц и роддома в Пскове выиграла туристическая фирма ООО «Бюро путешествий «Планета».

Развитие сюжета мало чем отличалось от истории с дорожниками: сначала выигранный демпингом аукцион, затем неспособность исполнить контракт. На вопрос, почему не оказываете услуги, последовал ответ в духе времени – по техническим причинам. Оказывается, сломалось оборудование. У турфирмы «Планета» сломались стиральные машины. И наноплазменный обеззараживатель тоже временно накрылся. Смешно это все, конечно. Только хочется остановить планету, чтобы сойти…

Вовремя остановиться – главный закон движения

Мы сами не заметили, как разумную идею довели до абсурда. Куда дальше? Турфирмы будут стирать белье, сапожник будет печь пироги, сантехник – лечить зубы. Чисто ради свободы конкуренции и недопущения монополии. Вот, мы удивляемся, что дорожники ремонтируют Троицкий мост едва ли не каждую ночь, а он все равно как после ковровой бомбардировки. Ну а может те странные человечки в спецовках, что каждую ночь кидают асфальт в лужи на мосту, вовсе и не дорожники? А, например, сантехники. Им-то как раз привычно делать ремонт во влажной среде.

Я сейчас далек от мысли во всем обвинять антимонопольную службу. Она выполняет свою работу, педантично реализует букву закона. Вот и турфирма «Планета» внесена уже в «черный список». Однако же ситуация достигла критической точки. Мы возвели идею свободной конкуренции в абсолют и перестали видеть берега. Дальше могут быть только еще большие проблемы.

Что делать? Очевидно, № 44-ФЗ нуждается в радикальном пересмотре. Мало того, что закон вынуждает использовать самые дешевые и низкокачественные материалы. Так эти материалы еще и окажутся в кривых неумелых руках.

Но менять закон – дело небыстрое. Основная надежда у меня, честно говоря, на Антимонопольную службу и прежде всего на ее региональные структуры. По сути ведь именно антимонопольщики являются вершителями судеб всех госзакупок. Они свято следуют букве закона. Но, полагаю, это тот самый случай, когда необходимо учитывать и дух закона. Его логику и рационализм. Пора подумать не только о сухих параметрах и абстрактных идеях о защите конкуренции, но и о целях деятельности. Иначе вместо результата мы будем иметь красивые отчеты о соблюдении антимонопольных требований.