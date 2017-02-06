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Общество

Псковская областная библиотека приглашает в литературную гостиную

7 февраля в 14:30 в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, д.2) пройдёт литературная гостиная «У Великой»: «Салонные альбомы пушкинской эпохи», посвященная альбомной культуре первой трети XIX века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Пик расцвета альбомной традиции пришелся на 1820-1830-е годы, когда альбом из способа внутрисемейного творчества превратился в модный факт светской культуры. В альбомы писали Пушкин, Батюшков, Баратынский, Вяземский.

В программе обзор – презентация об элитарной альбомной традиции, которая стала важным источником по истории салонной культуры в России.

На встрече будет представлено факсимильное издание «Альбом Елизаветы Ушаковой» серии «Из собраний Пушкинского дома» из фонда Регионального центра редких и ценных изданий областной научной библиотеки.

«Альбом Елизаветы Ушаковой» – своеобразный, может быть единственный в своем роде памятник литературного быта пушкинской эпохи. В этом альбоме представлено более 80 рисунков, сделанных Пушкиным, 5 автопортретов и портретная галерея друзей и литературных знакомых, созданная поэтом. Некоторые работы сопровождают собственноручные подписи Пушкина.

В 1846 году русский поэт Николай Михайлович Языков писал: «Альбом, в котором заключаются стихи Пушкина, есть драгоценность, и он же должен быть сохранен, как памятник того золотого времени, когда у девиц были альбомы».

ПОУНБ, актовый зал, 1 этаж, телефон для справок: 72-84-03.

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