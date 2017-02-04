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Политика

Американское агентство, несмотря на запрет, продолжает финансировать проекты в России

Американское агентство USAID продолжает финансировать проекты на территории Российской Федерации, несмотря на требования МИД страны еще в 2012 году прекратить вмешиваться во внутренние дела России. Из собственных данных американского правительственного агентства, в 2016 году оно потратило порядка 1,4 миллиона долларов на проекты в России, сообщает Life.ru.

В частности, USAID профинансировали проект по налаживанию связей с сообществами в Центральной Азии. Еще два проекта, которые реализовывались на деньги американцев в нашей стране – «Продвижение новых медиа и объединений СМИ в России» и программа «Российские независимые печатные медиа». Эти проекты должны были завершиться в 2013 году, но в 2016-м они снова оказались в списке американского агентства.

В более ранней версии одного из проектов, пишет Лайф, предполагалась поддержка «альтернативно мыслящих журналистов и блогеров», а в мероприятия включалось и их специальное обучение. Проект подразумевает работу со СМИ, социологами, которые будут готовить опросы с нужной направленностью, на основе которых можно формировать различные рейтинги оценок демократичности российской политической системы.

В списке реализованных проектов представлены также две инициативы с названием «Выборы и политические процессы — освобождение, доступ и участие».

Целью политического направления деятельности USAID является влияние на этот самый политический процесс и на выборы в стране. В частности, указывается, что усилия по этой программе направлены, кроме всего прочего, на поддержку религиозных меньшинств, другими словами — сект, отмечает Лайф.

Отметим, что на 2017 фискальный год около 780 000 долларов правительство США выделило на спонсирование радио и телепрограмм по всему миру с целью «противодействия российской пропаганде» не только в странах, окружающих Россию, но и в самой России. 

Продолжение деятельности USAID в России оказывается возможным благодаря юридической коллизии. Несмотря на то что деятельность USAID запрещена в России в соответствии с нотой, которую направил МИД американской стороне, она может продолжаться и без физического присутствия в стране.

Финансирование проектов может осуществляться через третьи страны, через какой-либо фонд-посредник, например работающий в странах Балтии или Северной Европы. Кроме того, еще один способ – это ввоз наличных денег.

Напомним, что любое российское НКО, получающая средства от американского агентства, должно быть зарегистрировано как иностранный агент. На территории Псковской области в качестве иностранного агента было зарегистрировано АНО «Центр социального проектирования «Возрождение», аффилированное с депутатом областного Собрания от партии «Яблоко» Львом Шлосбергом. 31 января Псковский городской суд принял решение ликвидировать организацию.

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