Псковский Роспотребнадзор снял с реализации 19 партий молочной продукции

17:55, 06 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году и в январе текущего сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области сняли с реализации 19 партий молочной продукции общим объёмом 48 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, причиной стало несоответствие установленным требованиям.

Всего за указанный период сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области исследовали 540 проб молока и молочной продукции, в том числе 169 проб – импортной. Специалисты провели 177 проверок в отношении ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ЗАО «Пушкиногорский маслосырзавод», ОАО «Маслосырзавод «Порховский» и 174 предприятий торговли. Товары проверяли на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Доля проб, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям, составила 1,3% от числа отобранных. Продукцию, контаминированную патогенной микрофлорой, не выявили.

Для выявления и пресечения фактов оборота некачественной молочной продукции, в том числе фальсифицированной растительными жирами, на показатели идентификации исследовали 286 проб, в том числе 95 – импортных. Признаки фальсификации выявили в 17 образцах продукции производителей других регионов России: ООО «Альтер Вест 21 век», ООО «Лагуна - Койл», ОАО «Кинешимский городской молочный завод», ОАО «Новосибхолод» ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Лав продукт», ОАО «Саратовский молочный комбинат», ООО «Мол – Экспо», ООО «ТД Милк», ООО «Инком», ООО «ПК «Айсберг – Люкс», ООО «Гагаринский консервный комбинат», ООО «Версия», ООО «БЕЛМОЛОКО».

Молочной продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов – кадмия, мышьяка, свинца, ртути, пестицидов), микотоксинов и антибиотиков, не обнаружили.

За выявленные нарушения требований действующего законодательства Роспотребнадзор наложил 55 штрафов. Хозяйствующим субъектам выдали предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.