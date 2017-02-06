Псковичу на год ограничили свободу за сбитого пешехода

16:58, 06 февраля 2017, ПАИ

64-летний житель Псковского района будет отбывать наказание в виде ограничения свободы, за совершение ДТП в результате которого несовершеннолетняя девушка получила серьёзные травмы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

31 августа около 15:00 мужчина управлял «Ладой Гранта». В деревне Борисовичи Псковского района, двигаясь со скоростью около 40 километров в час, он не убедился в отсутствии пешехода на пешеходном переходе и сбил девушку.

Подсудимому, признавшему вину, назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права управления любыми транспортными средствами на срок 2 года.