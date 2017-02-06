9,5 лет проведёт в тюрьме пскович, совершивший убийство и кражу

17:03, 06 февраля 2017, ПАИ

43-летний житель Пскова признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

14 марта 2016 года около 19:00 в садоводческом товариществе «Надежда» мужчина на почве имеющихся между ними долговых обязательств поссорился со знакомым и решил его убить.

Сначала он избил приятеля, затем повалил на землю, сел сверху, схватил его за шею и стал душить. После этого обмотал вокруг шеи наплечный ремень от сумки и продолжил удушение.

После убийства злоумышленник тайно похитил автомобиль «Кадиллак GM SRX», а также иное имущество, находящееся в машине, на сумму 365 тысяч рублей.

Суд, при назначении наказания, учёл наличие смягчающих обстоятельств – полное признание вины, явку с повинной, противоправное поведение потерпевшего, а также отсутствие отягчающих по делу обстоятельств и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчину приговорили к дополнительному наказанию в виде 1 года ограничения свободы.