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Общество

Комитет по ЖКХ Псковской гордумы согласовал стоимость имущества, предоставляемого по договору социального найма

Сегодня, 6 февраля, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, парламентарии одобрили принятие документов по распоряжению объектами жилого фонда муниципального образования, передаваемые по договорам коммерческого найма и найма служебного жилья. Также рассматривался прогнозный план предоставления жилой площади по договорам аренды жилых помещений на 2017 год.

Кроме того, депутаты вынесли на сессию вопрос установления пороговых размеров дохода и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма.

Так, пороговый размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально определённой постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.

Пороговое значение стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, планируется рассчитывать по специальной формуле, где норма предоставления жилого помещения по договору социального найма принимается в размере 17 кв. м. общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

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