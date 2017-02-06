Стартовало голосование за эмблему Псковского перинатального центра

18:15, 06 февраля 2017, ПАИ

Стартовало голосование за эмблему Псковского перинатального центра. Об этом сообщается на сайте газеты «Псковская правда».

Жители региона могут выбрать один из 7 вариантов. Эмблема, за которую проголосует наибольшее число пользователей сети Интернет, станет официальной визитной карточкой перинатального центра в Пскове и будет расположена на главном фасаде здания.

Интернет-голосование продлится 7 дней и будет остановлено в полдень 13 февраля. Отдать свой голос можно тут.