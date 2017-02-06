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Общество

Стартовало голосование за эмблему Псковского перинатального центра

Стартовало голосование за эмблему Псковского перинатального центра. Об этом сообщается на сайте газеты «Псковская правда».

Жители региона могут выбрать один из 7 вариантов. Эмблема, за которую проголосует наибольшее число пользователей сети Интернет, станет официальной визитной карточкой перинатального центра в Пскове и будет расположена на главном фасаде здания.

 

Интернет-голосование продлится 7 дней и будет остановлено в полдень 13 февраля. Отдать свой голос можно тут.

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