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Общество

Псковские активисты ОНФ провели «урок мужества» для воспитанников патриотических клубов

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели «урок мужества» для воспитанников патриотических клубов Пскова. В мероприятии приняли участие юные представители центра «Патриот», клуба «Юный моряк-подводник», который действует на базе средней школы №18 в Пскове, и отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Встреча состоялась на базе центра «Патриот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники, среди которых ветераны Военно-морского флота, представители общественной организации «Историческая память» рассказали ребятам об экспедициях на Северный полюс – один из участников встречи побывал в этих суровых местах 17 раз. Воспитанники военно-патриотических клубов с восторгом слушали рассказы о героях-подводниках, о буднях моряков-подводников. Ребятам также были продемонстрированы предметы, побывавшие на Северном полюсе, например, в качестве музейного экспоната теперь выступает жестяная банка из-под тушенки, прокушенная белым медведем.

Участникам встречи была представлена видеопрезентация о работе псковского клуба юных моряков-подводников. Ребята пообщались с гостями, которые рассказали об особенностях военно-морской службы на Северном флоте и службы на подлодках.

«В канун Дня защитника Отечества мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения приобретают особый смысл. Очень важно, чтобы дети не забывали не только значимые вехи в истории нашей Родины, но и знали своих героев-современников. Фундамент чувства патриотизма закладывается в юном возрасте, поэтому необходимо проводить мероприятия патриотической направленности регулярно. Благодаря им детям прививаются такие качества как целеустремленность, дисциплинированность, формируется личность с активной жизненной позицией. Проведение мероприятий патриотической направленности для детей и подростков стоит в повестке регионального отделения ОНФ», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Григорий Турчин.

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