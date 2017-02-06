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Общество

В плюсской деревне Заполье провели сход граждан и обход частных домовладений

6 февраля отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам провел в муниципалитете профилактические мероприятия на тему соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и использования электроприборов в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В мероприятиях на территории деревни Заполье приняли участие глава администрации Стругокрасненского района и глава администрации Новосельской волости. Участники рейда провели сход граждан и подворовый обход, в рамках которого посетили 21 частное домовладение, проинструктировали 32 граждан, распространили 21 листовку на противопожарную тематику.

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