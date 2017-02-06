«Почта России» пересмотрела тарифы на приём коммунальных платежей по требованию антимонопольной службы

17:34, 06 февраля 2017, ПАИ

Управление федеральной почтовой связи Псковской области (филиал ФГУП «Почта России») 1 февраля исполнило предписание регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, и пересмотрело тарифы на приём коммунальных платежей.

Напомним, 9 декабря 2016 года УФАС на основании жалобы гражданина выдало филиалу «Почты России» предупреждение и рекомендацию отменить минимальный платеж, и установить вместо него процент от суммы квитанции, которая оплачивается.

Эта рекомендация была исполнена: с 1 февраля, согласно приказу по филиалу ФГУП «Почта России», тарифы на прием коммунальных платежей населения во всех почтовых отделениях области составят 2 % от суммы платежа, но не менее 18 рублей за одну квитанцию. Тариф будет одинаков для всех получателей платежей и соответствовать в среднем понесенным затратам предприятия.

Одновременно филиал ФГУП «Почта России» сообщил УФАС, что ведет переговоры о частичной компенсации тарифа предприятию с поставщиками коммунальных услуг и проводит работу по оптимизации процессов по приему и обработке квитанций.

«После широкого общественного резонанса и вмешательства УФАС можно надеяться, что в ближайшее время не произойдет роста комиссионных платежей за коммунальные услуги в почтовых отделениях области, и данный процесс будет оптимизирован», - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя псковского антимонопольного ведомства Татьяна Бойко.