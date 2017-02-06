0
09:39
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
12:27
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
17:28
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
15:16
Пскович избил и попытался зарезать женщину
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
21:43
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
23:14
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
Еще новости
Происшествия

В Гдовском районе полиция раскрыла кражу двухсот килограммов электропроводов

В Гдовском районе полиция раскрыла кражу двухсот килограммов электропроводов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 февраля в ОМВД России по Гдовскому району поступило сообщение от диспетчера РЭС №4 Северных электрических сетей о краже с линии электропередач. Следственно-оперативная группа полиции выехала на место происшествия, и в ходе проводимых мероприятий в лесном массиве в окрестностях деревни Телицино полицейские с поличным задержали двух безработных жителей соседней деревни Полна. Они приехали сюда на автомобиле ВАЗ-2106 с прицепом.

По имеющимся данным, подозреваемые молодые люди 1993 и 1994 годов рождения сняли примерно с двадцати пролетов обесточенной ЛЭП 150 килограммов электропроводов. Кроме того, они уже приезжали сюда 18 января текущего года. Похищенные тогда 50 килограммов проводов  злоумышленники успели продать приезжим скупщикам.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
06 февраля 2017
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку 2
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
05 февраля 2017
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
04 февраля 2017
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области 5
Пскович избил и попытался зарезать женщину
04 февраля 2017
Пскович избил и попытался зарезать женщину
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 28
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
02 февраля 2017
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
01 февраля 2017
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой

Идет загрузка...