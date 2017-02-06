В Гдовском районе полиция раскрыла кражу двухсот килограммов электропроводов

18:02, 06 февраля 2017, ПАИ

В Гдовском районе полиция раскрыла кражу двухсот килограммов электропроводов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 февраля в ОМВД России по Гдовскому району поступило сообщение от диспетчера РЭС №4 Северных электрических сетей о краже с линии электропередач. Следственно-оперативная группа полиции выехала на место происшествия, и в ходе проводимых мероприятий в лесном массиве в окрестностях деревни Телицино полицейские с поличным задержали двух безработных жителей соседней деревни Полна. Они приехали сюда на автомобиле ВАЗ-2106 с прицепом.

По имеющимся данным, подозреваемые молодые люди 1993 и 1994 годов рождения сняли примерно с двадцати пролетов обесточенной ЛЭП 150 килограммов электропроводов. Кроме того, они уже приезжали сюда 18 января текущего года. Похищенные тогда 50 килограммов проводов злоумышленники успели продать приезжим скупщикам.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.