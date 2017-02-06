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222 пачки белорусских сигарет обнаружили псковские таможенники в поезде, следовавшем из России в Латвию

222 пачки белорусских сигарет обнаружили псковские таможенники в поезде, следовавшем из России в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На таможенном посту ЖДПП (железнодорожный пункт пропуска) Скангали Псковской таможни на российско-латвийской границе в угловых стойках одного из вагонов поезда, следовавшего из Российской Федерации в Латвию, обнаружены скрытые от таможенного контроля сигареты. 222 пачки сигарет с маркировкой белорусского производителя изъяты и помещены на ответственное хранение.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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