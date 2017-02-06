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Общество

Петербуржец Сергей Лукьянов завершил свое кругосветное путешествие

Пенсионер из Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов завершил свое кругосветное пешее путешествие. Об этом сообщает портал Regnum. Он потратил на него два года и один миллион рублей.  

«Сколько потратил денег, наверное, знает моя жена», — рассказал журналистам Сергей Лукьянов.

Всего за время путешествия он посетил 21 страну с двумя перелётами - из Сингапура в Чили и из Рио-де-Жанейро обратно в Россию. С собой у путешественника был минимум вещей — аптечка, туристическое снаряжение, пищевой рацион (сушеное мясо и сыр), одежда и смартфон.  

Вышел пешком Сергей Лукьянов 1 апреля 2015 года из Санкт-Петербурга, в столицу летней Олимпиады — Рио-де-Жанейро, он пришел 8 августа 2016 года. Завершилось путешествие 4 февраля 2017 года.

Напомним, Сергей Лукьянов останавливался в Пскове 23 января, а также выступил в ПАИ-live.

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