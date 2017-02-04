Лидер псковской «Родины» просит прокурора области «обратить внимание» на ситуацию вокруг «Комбината благоустройства»

17:53, 06 февраля 2017, ПАИ

Председатель совета регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков обратился к прокурору Псковской области Сергею Белову с просьбой «обратить внимание на ситуацию с муниципальным предприятием города Пскова «Комбинат благоустройства».

Как стало известно Псковскому агентству информации, в заявлении Вилкова в прокуратуру говорится, что и.о. директора МП «Комбинат благоустройства» Василий Салопов объявил о сокращении на 20% штата предприятия. По его мнению, причиной является то, что в декабре 2016 года «Комбинат благоустройства» проиграл торги на содержание городских кладбищ на сумму порядка 20 миллионов рублей. Победу в конкурсе одержало ООО «Базовый элемент», которое, по мнению Вилкова, «по всем показателям критерия оценки уступает МП г. Пскова «Комбинат благоустройства».

В связи с этим политик просит прокуратуру «провести проверку законности принятого конкурсной комиссии решения, проверить наличия в действиях членов комиссии состава преступлений, предусмотренных уголовным кодексом РФ».

«Я убеждён, что в действиях членов комиссии есть либо коррупционные составляющие, либо просто невнимательность и халатность, благодаря котором они не рассмотрели в заявке «Комбината благоустройства» наличие выполненных контрактов и техники, необходимой для работы», - заявил Константин Вилков в комментарии ПАИ.