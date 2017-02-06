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Общество

В России остановили выпуск электронных медполисов

В России выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования приостановлен. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу федерального фонда ОМС.

«По техническим причинам временно приостановлен выпуск электронных полисов ОМС», — заявили в пресс-службе.

Также стало известно, что поставки в рамках нового контракта между ФОМС и Гознаком на изготовление пластиковых полисов ОМС в скором времени будут возобновлены.

В свою очередь в Гознаке сообщили, что технических проблем нет.

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