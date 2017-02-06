В России остановили выпуск электронных медполисов
В России выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования приостановлен. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу федерального фонда ОМС.
«По техническим причинам временно приостановлен выпуск электронных полисов ОМС», — заявили в пресс-службе.
Также стало известно, что поставки в рамках нового контракта между ФОМС и Гознаком на изготовление пластиковых полисов ОМС в скором времени будут возобновлены.
В свою очередь в Гознаке сообщили, что технических проблем нет.