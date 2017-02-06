Aliexpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию

19:45, 06 февраля 2017, ПАИ

Доставка покупок дороже $2 станет платной. Такое решение принял китайский интернет-ритейлер Aliexpress, говорится в пресс-релизе компании, передает Росбалт.

Так, с 7 февраля опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства товаров в России, а в Белоруссии и на Украине — для всех товаров.

Ритейлер в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает $2.

Новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании, считают в Aliexpress.