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Общество

Aliexpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию

Доставка покупок дороже $2 станет платной. Такое решение принял китайский интернет-ритейлер Aliexpress, говорится в пресс-релизе компании, передает Росбалт.

Так, с 7 февраля опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства товаров в России, а в Белоруссии и на Украине — для всех товаров.

Ритейлер в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает $2.

Новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании, считают в Aliexpress.

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