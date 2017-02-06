В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение

19:58, 06 февраля 2017, ПАИ

Собранные следственным отделом по г. Великие Луки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 77-летнего мужчины, совершившего уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что 10 мая 2016 года пожилой человек, находясь в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов, употреблял спиртные напитки с другими обеспечиваемыми. Поссорившись с 37-летним инвалидом, пенсионер ударил его ножом в грудь. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия.

Проведенная в ходе следствия психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина в момент совершения вышеуказанного деяния находился в состоянии психического расстройства, исключающего вменяемость.

Решением Великолукского городского суда в отношении пенсионера применены принудительные меры медицинского характера. Принудительное лечение он будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.