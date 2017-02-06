В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
Собранные следственным отделом по г. Великие Луки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 77-летнего мужчины, совершившего уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.
Установлено, что 10 мая 2016 года пожилой человек, находясь в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов, употреблял спиртные напитки с другими обеспечиваемыми. Поссорившись с 37-летним инвалидом, пенсионер ударил его ножом в грудь. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия.
Проведенная в ходе следствия психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина в момент совершения вышеуказанного деяния находился в состоянии психического расстройства, исключающего вменяемость.
Решением Великолукского городского суда в отношении пенсионера применены принудительные меры медицинского характера. Принудительное лечение он будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.