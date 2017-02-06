Выставка репортажного портрета «Лица» Ивана Чулкова откроется в Центральной городской библиотеке Пскова

20:16, 06 февраля 2017, ПАИ

10 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке откроется выставка репортажного портрета «Лица» Ивана Чулкова.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, у этой выставки есть сразу два названия: «Лица» и «Нечаянный портрет». Первое говорит о том, что представлено на фотографиях (их даже правильнее назвать фотополотнами), второе - о том, как они получились. Здесь нет ни одной студийной фотографии, ни одного заранее продуманного и выстроенного портрета. Все лица на фотополотнах – результат репортажной съемки. И автор настаивает на том, чтобы в контексте данной экспозиции его представляли не фотографом, не фотохудожником, а именно фоторепортером.

Люди на его портретах живут: творят, спорят, говорят, поют, читают – или, наоборот, слушают, думают, смотрят, внемлют. Одни находятся в состоянии музыкального драйва, глубокого погружения в себя, другие - в состоянии благостного внимания происходящему. Почти все фотографии выполнены во время событий, собирающих вместе множество людей: джазовый концерт, городской праздник, крестный ход.

Камера ловит состояние человека в одну тридцатую миллисекунды. Снимок навскидку. Экспо-миг. Запечатленное мгновение. Остановленный момент. Без постановки и подсветки. Все, как есть.

«Мне всегда интересовало лицо человека,- говорит Иван Чулков.- Я много фотографировал на разных мероприятиях, а потом смотрел и изумлялся - какие лица! В толчее, в гуще событий я только снимал. То, что «поймала» камера, я видел уже потом. В кадре оказывалось запечатленном то одномоментное ускользающее состояние человека, которое я не успевал сам заметить в суете. Постепенно портреты стали мысленно выстраиваться в ряд. И я решил делать альбом «Лица». То, что мужские портреты будут в большинстве монохромные, я для себя определил сразу. Отсутствие цвета сообщает некоторым лицам дополнительную мощь и глубину. Но часть женских и детских лиц оставил в цвете. Сейчас у меня собралось уже порядка 100 портретов. Буду оформлять их в фотокнигу».

Можно считать, что фотовыставка «Лица» Ивана Чулкова - это презентация первой части той самой фотокниги, находящейся пока в процессе формирования. В экспозиции представлено около 30 монохромных и цветных портретов.

Ивана Чулкова можно смело считать последователем Анри Картье-Брессона. Как известно, именно этот французский фотограф в истории мирового фотоискусства признан отцом документальной фотографии и фоторепортажа. В начале прошлого века он первый стал ловить и снимать так называемый «решающий момент» в состоянии человека.

Биография фоторепортера Ивана Чулкова – это история о том, как хобби стало профессией. Сейчас Ивану Чулкову 47 лет. Из них фотографией он увлекается больше 30. Иван Чулков – уроженец города Урай Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа. В восьмом классе родители подарили ему первый фотоаппарат «Смена». После службы в армии уже на свои заработанные деньги он приобрел «Зенит-122». Потом появились другие. По первой специальности Иван Чулков – электромеханик по ремонту и обслуживанию ЭВМ, много лет проработал в вычислительном центре. Снимал всегда и много. Был членом фотоклуба, в котором четыре раза в году устраивались коллективные выставки. В 2000-е увлекся именно репортажной съемкой. В 2013 году переехал в Псков.

Иван Чулков практически не выходит из дома без фотоаппарата. «Если это случается, я чувствую себя не вполне одетым», – говорит он. Сейчас у него в руках попеременно бывают два «Никона»: один свой и один служебный. С мая 2016 года Иван Чулков работает фотокорреспондентом газеты «Псковская провинция». Читатели газеты хорошо знают его по фотографиям на страницах издания.

Фотовыставка «Лица» Ивана Чулкова в городской библиотеке откроется в рамках «концептуальной чайной» 10 февраля в 17 часов. О героях некоторых фоторабот и об истории создания самих портретов расскажет автор. Для поклонников творчества Ивана Чулкова будет проведена автограф-сессия. Кроме того, на фотовыставке все смогут сделать селфи с автором на фоне любого портрета из экспозиции и поговорить с автором о тонкостях искусства фоторепортажа.

Фотовыставка «Лица» Ивана Чулкова будет открыта до 13 марта.