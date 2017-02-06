Псковская таможня информирует о наделении полномочиями по ведению статистики взаимной торговли РФ с государствами - членами ЕАЭС

20:24, 06 февраля 2017, ПАИ

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 510 «О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» Федеральная таможенная служба наделена полномочиями по ведению статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и установлена обязанность российского лица, заключившего сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза или вывозятся из Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического союза, представлять статистическую форму учета перемещения товаров в таможенный орган.

Как сообщила Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 29 января 2017 года.

За непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистических форм либо представление в статистической форме недостоверных сведений законом установлена административная ответственность по статье 19.7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и условия освобождения лица от ответственности. Составление протоколов об административном правонарушении и рассмотрение дел об административных правонарушениях по указанной статье отнесено к компетенции таможенных органов.