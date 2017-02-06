Андрей Турчак посетил премьеру в рамках 24-го Пушкинского фестиваля

20:35, 06 февраля 2017, ПАИ

В понедельник, 6 февраля, в рамках 24-го Пушкинского театрального фестиваля проходит премьера спектакля «Пиковая дама» в постановке Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Среди зрителей на спектакле присутствует Губернатор области Андрей Турчак. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Пиковая дама» в исполнении артистов Псковского театра драмы создана в жанре драматической мистификации, совмещает мистику, психологию человеческих отношений и юмор. Сюжет постановки сосредоточен вокруг непредсказуемой судьбы, фортуны, рока.

Роль графини исполняет старейшая актриса театра, работающая в труппе с 1949 года, заслуженная артистка России Мирра Горская. В этом году она отметит свое 90-летие. В спектакле заняты также народный артист России Владимир Свекольников и молодые актеры театра.

Постановщик спектакля — начинающий московский режиссер Юрий Печенежский. В рамках репертуара театра его покажут 28 февраля, 12 и 24 марта.

Напомним, 24-й Пушкинский театральный фестиваль продлится до 12 февраля. Зрители могут посетить спектакли, лекции, творческие встречи с участием известных режиссеров, театральных критиков и писателей.