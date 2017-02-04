В Латвии чиновникам порекомендовали выступать на латышском языке

20:42, 06 февраля 2017, ПАИ

Представитель Центра государственного языка Латвии Сармите Павулена рекомендовала чиновникам проводить свои выступления только на латышском языке после обращения вице-мэра города Лиепая Юрия Хадаровича к жителям на русском, сообщает Delfi.

«С точки зрения ЦГЯ, выступления должностных лиц на иностранном языке — не лучшая практика для содействия интеграции», — сообщила чиновница.

Она добавила, что с момента закрепления статуса госязыка в конституции страны прошло почти 20 лет, и жители Латвии должны понимать выступления на родном языке.

Поводом послужило обращение местной партии в связи с тем, что церемония зажжение огней на рождественской елки в лиепайском районе Каросте проходило на русском языке.

В центре госязыка констатировали, что лиепайская дума формально не нарушила закон о государственном языке, потому что на мероприятии был обеспечен перевод на латышский.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии хочет обязать государственный телеканал ЛТВ7, вещающий преимущественно на латышском языке, обеспечивать перевод с государственного языка на русский.