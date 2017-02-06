Глава Пскова провёл совещание по исполнению бюджета города по итогам января 2017 года

20:50, 06 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 февраля, глава Пскова Иван Цецерский провел совещание по исполнению бюджета города по итогам января 2017 года с главой администрации города Игорем Калашникова и руководителями профильных управлений администрации, председателями комитетов Псковской городской думы, депутатами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс0службе ОМСУ города.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской думы Евгений Самуйлов и начальник финансового управления администрации города Тамара Винт отметили, что в январе выросла задолженность перед бюджетом города по земельному и имущественному налогам и составила около 22 млн рублей. Полученные в январе средства направлены на выплату заработной платы в бюджетных организациях, погашение кредиторской задолженности, налоги. Глава Пскова поручил усилить работу совместно с налоговой инспекцией по этому направлению.

В ходе 77-й сессии Псковской городской думы, которая состоялась в декабре прошлого года, при рассмотрении бюджета города на текущий год было решено вернуться к поправкам в главный финансовый документ Пскова в феврале этого года. Необходимо изыскать средства на подготовку школ к 1 сентября (10 млн рублей), ремонт первого этажа спортивного клуба «Мастер» (5 млн рублей) и монтаж вентиляции в городском культурном центре (около 900 тысяч рублей).

В ходе обсуждения необходимых поправок в финансовый документ начальник управления образования администрации города Игорь Прокофьев рассказал, что в связи с открытием новой школы на Завеличье и переездом туда лингвистической гимназии, в освобожденном здании планируется вновь открыть детский сад на 240 мест. Стартовым станет создание проектно-сметной документации, после чего будет известна цифра, необходимая для комплексного ремонта здания. Глава администрации Игорь Калашников отметил, что в этом году требуется найти средства и на ремонт тоже. «Эта задача должна стать приоритетной», - заявил глава Пскова и подчеркнул, что сроки исполнения необходимых работ сейчас зависят от расторопности Управления образования по запуску конкурсной процедуры.

Иван Цецерский также акцентировал внимание на важности внимательно и продуманно готовить документацию на конкурс, чтобы на выходе получать полный объем необходимых работ: «Надо защищать общественное, как свое личное». К тому же глава отметил, что при недостаточном финансировании, важной составляющей городского бюджета может стать экономия средств по результатам разыгранных конкурсов.

Администрация города подготовит поправки в бюджет, согласно заявленным приоритетным задачам по сферам с учетом прогнозируемых поступлений в муниципальный бюджет.

Напомним, на трехлетний период запланировано постепенное снижение муниципального долга. Цифры бюджета на 2017 год сопоставимы с изначальным бюджетом 2016 года. Общий объем доходов составляет 3,33 млрд рублей, общий объем расходов - 3,46 млрд рублей. Дефицит внесенного бюджета - 128 млн рублей (10%). На плановый период бюджет бездефицитный. Общий объем доходов и расходов на 2018 год равен 3,3 млрд рублей, в 2019 году доходы также планируются равными расходам и составляют 3,26 млрд рублей. Финансирование города будет вестись по 12 муниципальным программам.