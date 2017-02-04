ФСБ объяснила причину создания погранзоны между Россией и Белоруссией

20:56, 06 февраля 2017, ПАИ

В ФСБ России сообщили, что пограничная зона на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей и Белоруссии создана для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой. «Документы не противоречат нормам международных договоров РФ с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств»,— приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

При этом в ФСБ подчеркнули, что установление погранзоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

Напомним, 29 декабря директор ФСБ России Александр Бортников отдал распоряжение установить пограничную зону на границе трех регионов России с Белоруссией. Решение Москвы Александр Лукашенко назвал «чисто политическим выпадом». «Договорились и о прозрачности границы. А один какой-то министр, пусть даже сильный, пусть даже фээсбэшник, одним росчерком пера все это перечеркнул. Это что, нормально?» — сказал он в ходе пресс-конференции.