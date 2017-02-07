Комитет Госдумы предложил продлить бесплатную приватизацию жилья до 2019 года

11:08, 07 февраля 2017, ПАИ

Комитет Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ предлагает принять во втором чтении поправки к законопроекту, продлевающие бесплатную приватизацию жилья для всех категорий граждан до 1 января 2019 года. Также члены комитета предложили сделать бессрочной бесплатную приватизацию для сирот и детей без попечения родителей.

Ранее законопроектом предлагалось продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. С такими предложениями документ был принят Госдумой в первом чтении.

Первый зампред комитета Александр Сидякин не исключил, что после итогового обсуждения законопроекта, комитет может рекомендовать сделать приватизация бессрочной для всех граждан, передает РИА Новости. Напомним, бесплатная приватизация жилья в России должна завершиться 1 марта этого года.