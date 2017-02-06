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Общество

В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина сообщила, что Кировский районный суд Астрахани вынес приговор местному жителю Улукбеку Гафурову, признав его виновным в несообщении о преступлении. «У. Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу 70 тыс. руб.»,— приводит «Интерфакс» ее слова. «Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы»,— добавила Свитина.

Ранее чеченские следователи возбудили уголовное дело за недоносительство в отношении жителя Грозного, который знал, что его знакомый готовится примкнуть к боевикам в Сирии, но не сообщил об этом.

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству проведет мониторинг правоприменения «пакета Яровой». По словам автора инициативы сенатора Антона Белякова, есть множество фактов, когда закон допускал «некоторые перегибы». Если комитет их зафиксирует, палата займется разработкой проекта поправок к нему.

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