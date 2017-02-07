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Экономика

Минэнерго: Российское теплоснабжение ежегодно нуждается в 250 млрд рублей инвестиций

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко заявил, что ежегодная потребность в инвестициях в теплоснабжение в России составляет 250 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Субсидии в отрасль из бюджетов всех уровней составляют порядка 150 млрд рублей, ежегодная потребность именно в инвестициях — порядка 250 млрд рублей. Мы полагаем, что около 37% этих денег могли бы быть получены путем повышения эффективности», — сказал Кравченко.

Он также подчеркнул, что фактические инвестиции составляют около 87 млрд рублей в год.

Ранее в Совфеде предложили увеличить полномочия регионов в реформе теплоснабжения.

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