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Экономика

Азербайджан создает торговое представительство в России

Азербайджан намерен создать торговое представительство в России, передает Agence France-Presse со ссылкой на министерство экономики республики.

«Азербайджан заинтересован в развитии экономических связей с Россией. В рамках указа президента о создании торговых представительств Азербайджана за рубежом первое торгпредство появится в России», — рассказали в ведомстве.

Также известно, что торгпредство возглавит Руслан Алиев. Кроме того, Азербайджан планирует открыть в России Торговый дом.

В министерстве подчеркнули, что создание торгпредства в России положительно повлияет на рост экспорта из Азербайджана, касающегося не только нефти, и скажется на привлечении российских компаний к деятельности в республике.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2016 года портфель проектов российских торговых представительств за рубежом составил $41 млрд.

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