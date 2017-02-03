0
22:29
Открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:05
Театры городов-партнёров Пскова и Тарту договорились о взаимных гастролях
16:43
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
15:45
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
21:52
Медведев назвал слабое место российской промышленности
21:47
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
15:25
Скончался британский актёр Джон Хёрт
Еще новости
Страна и мир

В Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

В Латвии демонтируют последнюю на территории страны базу рядом с городом Гулбене, на которой были размещены советские ядерные ракеты, передает Delfi.lv. Военный объект «Двина Р-12» залегает на глубине 32 м. Он состоит из нескольких подземных шахт.

В компании Demontaza.lv, которая проводит работы, рассказали о проводимых работах. «Все работы по демонтажу займут примерно полгода, в результате на месте 32-метровых шахт будет ровное место»,— приводит ТАСС слова главы компании Мартыньша Малниекса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 февраля 2017
Открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Театры городов-партнёров Пскова и Тарту договорились о взаимных гастролях
03 февраля 2017
Театры городов-партнёров Пскова и Тарту договорились о взаимных гастролях
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
01 февраля 2017
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны 1
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
01 февраля 2017
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей 9
Медведев назвал слабое место российской промышленности
31 января 2017
Медведев назвал слабое место российской промышленности 8
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
30 января 2017
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО) 2
Скончался британский актёр Джон Хёрт
28 января 2017
Скончался британский актёр Джон Хёрт
28 января отмечается Новый год по лунному календарю
28 января 2017
28 января отмечается Новый год по лунному календарю

Идет загрузка...