В Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

21:53, 06 февраля 2017, ПАИ

В Латвии демонтируют последнюю на территории страны базу рядом с городом Гулбене, на которой были размещены советские ядерные ракеты, передает Delfi.lv. Военный объект «Двина Р-12» залегает на глубине 32 м. Он состоит из нескольких подземных шахт.

В компании Demontaza.lv, которая проводит работы, рассказали о проводимых работах. «Все работы по демонтажу займут примерно полгода, в результате на месте 32-метровых шахт будет ровное место»,— приводит ТАСС слова главы компании Мартыньша Малниекса.