Первый заместитель прокурора области организует личный приём граждан

21:55, 06 февраля 2017, ПАИ

Первый заместитель прокурора области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

Во исполнение распоряжения прокурора Псковской области от 08.12.2008 №1333-р первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Канаева Эльмира Фаритовна в феврале 2017 года организует личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района по адресу: п. Бежаницы, ул. Советская, д. 64а.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 10 февраля 2017 года необходимо обратиться к прокурору Бежаницкого района Михайлову Павлу Николаевичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.