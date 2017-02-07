Огурцы и помидоры разогнали продуктовую инфляцию в России

12:31, 07 февраля 2017, ПАИ

В январе 2017 года потребительские цены в России увеличились на 0,6% из-за подорожания некоторых видов овощей, а также молочной продукции. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Росстат.

В январе существенно выросли цены на свежие помидоры (на 23,4%) и огурцы (на 20,8%). Стоимость винограда поднялась на 11,3%, репчатого лука — на 6,8%. В то же время апельсины подешевели на 7,9%, а сухофрукты — на 0,6%.

Молоко подорожало на 1,1%, сметана — на 1%, сливочное масло — на 2%. На 0,9-1,2% подорожали охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, а также соленые и копченые деликатесные рыбные продукты.

При этом цены на гречневую крупу снизились на 1%, на муку — на 0,2%.

В конце января Росстат сообщил, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в РФ выросли на 3,9%, в странах ЕС — на 1,1%.

По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились.