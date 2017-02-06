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Общество

ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала меморандум комиссии Российской академии наук (РАН) о признании гомеопатии лженаукой. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Лента.ру

В сообщении отмечается, что выполнить рекомендации комиссии ФАС сможет только после того, как Минздрав внесет соответствующие изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», исключив гомеопатические препараты из состава лекарственных средств.

Председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров заявил, что российские ученые поддерживают «направление, которое идет во всем мире». «Академии и медицинские общества выступают за ограничение гомеопатии. Гомеопатия — это, по существу, психотерапия, она помогает в такой же мере, как святая вода. Лекарства эти, чаще всего, имеют силу плацебо, то есть пустышек», — сказал он в интервью Национальной службе новостей (НСН).

6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН составила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В документе Минздраву было рекомендовано изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, антимонопольной службе — защитить потребителей от недостоверной рекламы о наличии у этих препаратов «лечебных свойств», а аптекам — не выкладывать средства вместе с традиционными лекарствами.

После этого Минздрав заявил о намерении создать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию отрасли. К дискуссии планируется привлечь представителей РАН и ведущих медицинских учреждений страны, а также специалистов в области гомеопатии.

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