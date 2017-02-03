В Великобритании родился зелёный щенок

22:18, 06 февраля 2017, ПАИ

В Великобритании родился щенок, имеющий зеленый окрас. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает издание Daily Mail.

Владельцы необычной собаки рассказали журналистам, что сначала сочли ее черной, однако потом заметили зеленый отлив шерсти. Все прочие щенки из того же помета обладают палевым окрасом. Их мать, двухлетний лабрадор-ретривер по кличке Милли, имеет коричневую шерсть.

Необычный цвет объясняется повышенным содержанием биливердина в плаценте собаки. Это вещество образуется при распаде гемоглобина. При желтухе оно может накапливаться в коже человека, придавая ей зеленоватый оттенок.

Щенка назвали Фифи в честь принцессы Фионы из мульфильма «Шрек», превратившейся в зеленого великана. Хозяева планируют продать Фифи, когда она подрастет.

В 2016 году сообщалось, что в Instagram приобрела популярность живущая в Лондоне кошка с глазами разных цветов: один голубой, другой зеленый.