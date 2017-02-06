В Москве осуждены двое рабочих, которые избивали дворников «в воспитательных целях»

22:34, 06 февраля 2017, ПАИ

В Москве двое бывших рабочих ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» осуждены на пять и шесть лет колонии строгого режима за то, что похитили и избивали дворников «в воспитательных целях». Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2015 года мастера участков ГБУ 24-летний Николай Кондратцев и 23-летний Даниил Зуев выяснили, что два дворника этого же учреждения — приезжие из Белгородской области, нелегально проживавшие в помещении ГБУ, — вызвали по данному адресу полицию для разрешения возникшего с коллегами конфликта.

«14 сентября 2015 года, желая «проучить» дворников за вызов правоохранительных органов на место нелегального проживания рабочих, Зуев и Кондратцев под угрозой убийства, применяя насилие, обманным путем вывезли их на автомобиле на территорию механической базы по улице Тимирязевской. Там их насильно удерживали почти двое суток, избивали, оскорбляли и издевались над ними», — сообщает прокуратура.

Впоследствии похищенным дворникам удалось сбежать.

Коптевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Кондратцева к шести годам лишения свободы, Зуева — к пяти годам лишения свободы. Они осуждены по статье УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц».