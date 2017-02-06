Минюст намерен гуманизировать условия отбывания наказания в российских тюрьмах

22:45, 06 февраля 2017, ПАИ

Минюст РФ намерен гуманизировать условия отбывания наказания в колониях и тюрьмах, расширив спектр поощрений заключенных и упростив процедуру их перевода на более мягкий режим наказания. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов, передает Росбалт.

«Законопроектом предлагается расширить перечень мер поощрений, применяемых к осужденным к лишению свободы, определить условия для прекращения статуса злостного нарушителя, а также конкретизировать основания для перевода осужденных для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения с более льготными условиями содержания», — говорится в документе.

Кроме того, поправками планируется определить основания замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, «а также конкретизировать полномочия должностных лиц исправительных учреждений при применении мер поощрений и взысканий».

«Законопроектом будут уточнены полномочия должностных лиц исправительных учреждений при применении мер поощрений и взысканий», — сообщают инициаторы законопроекта.