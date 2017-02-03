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Страна и мир

Учёные: Человечество погибнет от пандемии, изменений климата или ядерной войны

Человечество может погибнуть от пандемии, изменений климата или ядерной войны. По мнению ученых из Института будущего человечества при Философском факультете Оксфордского университета (Великобритания), это — три основные причины апокалипсиса.

Исследователи уверены, что правительства стран мира недостаточно озабочены этими вопросами. Особенно остро стоит проблема с применением биологического оружия.

Футурологи призывают политиков и лидеров государств обратить свое внимание на эти проблемы, передает The Daily Mail.

Как сообщалось ранее, геофизики прогнозируют, что в 2050 году на Земле может случится коллапс электрических систем из-за процессов, происходящих на Солнце.

Среди других сценариев конца света ученые называли уничтожение человечества представителями искусственного интеллекта к 2075 году, а также падение астероида или извержение мощного вулкана.

Глобальный Апокалипсис, согласно расчетам ученых, для всей Вселенной наступит через 100 триллионов лет.

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