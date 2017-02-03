Учёные: Человечество погибнет от пандемии, изменений климата или ядерной войны

22:57, 06 февраля 2017, ПАИ

Человечество может погибнуть от пандемии, изменений климата или ядерной войны. По мнению ученых из Института будущего человечества при Философском факультете Оксфордского университета (Великобритания), это — три основные причины апокалипсиса.

Исследователи уверены, что правительства стран мира недостаточно озабочены этими вопросами. Особенно остро стоит проблема с применением биологического оружия.

Футурологи призывают политиков и лидеров государств обратить свое внимание на эти проблемы, передает The Daily Mail.

Как сообщалось ранее, геофизики прогнозируют, что в 2050 году на Земле может случится коллапс электрических систем из-за процессов, происходящих на Солнце.

Среди других сценариев конца света ученые называли уничтожение человечества представителями искусственного интеллекта к 2075 году, а также падение астероида или извержение мощного вулкана.

Глобальный Апокалипсис, согласно расчетам ученых, для всей Вселенной наступит через 100 триллионов лет.