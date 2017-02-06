Медведев утвердил 12 моделей упрощения ведения бизнеса

09:40, 07 февраля 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором утверждается 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов по ключевым параметрам. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Речь идет об упрощении получения разрешения на строительство; регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость; о постановке недвижимости на кадастровый учет; осуществлении контрольно-надзорной деятельности в субъектах Федерации; о присоединении к электросетям, о подключении к газу, к теплу, к воде, а также о привлечении инвестиций и работе с инвесторами и другое.

«Эти целевые модели подготовлены на базе так называемых лучших практик. Надеюсь, они помогут регионам разработать собственные „дорожные карты“ по улучшению условий ведения бизнеса», — отметил Дмитрий Медведев.

Ранее глава Правительства распределил субсидии 2017 года в объеме 7,5 млрд рублей между бюджетами 82 субъектов Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодежного предпринимательства. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».