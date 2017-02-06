Кредитные организации могут отчислить более 110 млрд рублей в Фонд страхования вкладов

08:09, 07 февраля 2017, ПАИ

По итогам 2016 года в качестве гарантии сохранности сбережений граждан кредитные организации могут отчислить в Фонд страхования вкладов (ФСВ) рекордные 110 млрд рублей из-за увеличения объема вкладов и повышения ставки по отчислениям. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

По данным Минфина, около 31 млрд рублей за IV квартал могут поступить в фонд в качестве дополнения к уже уплаченным за первые три квартала прошлого года 78,6 млрд рублей. Таким образом, общая сумма может превысить в полтора раза показатель годом ранее.

Минфин указывает, что самые крупные отчисления произошли в III квартале, достигнув 29,7 млрд рублей. По итогам IV квартала сумма может превысить и этот показатель из-за того, что гражданам свойственно открывать больше вкладов в конце года, когда выплачивается годовые премии. На активность влияют и спецпредложения кредитных организаций, которые стимулируют сберегательную активность новогодними предложениями, отмечает издание.

Причин роста отчислений банков две. Первая — наращивание объемов депозитов в целом по стране и увеличение отчислений по вкладам, которые должны быть направлены кредитными организациями в фонд. Кроме того, растут дополнительная и повышенная дополнительная ставки отчислений. По ним банки расплачиваются с Агентством страхования вкладов за сверхприбыльные депозиты. Процент при этом превышает рекомендуемое ЦБ значение.