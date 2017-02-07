День российского бизнес-образования впервые отмечается сегодня

08:15, 07 февраля 2017, ПАИ

7 февраля впервые отмечается День российского бизнес-образования, пишет сalend.ru.

Инициатором праздника выступила Русская школа управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

В этот период нужна актуализация знаний, чтобы видеть и использовать современные экономические и социальные тенденции, анализировать рынки и делать прогнозы по перспективным направлениям и сегментам, чтобы иметь инструменты роста прибыльности бизнеса за счет новых каналов привлечения клиентов и методов работы с персоналом. Здесь на помощь руководителям и сотрудникам компаний приходит бизнес-образование.

В России сфера бизнес-образования начала свое становление в начале 2000-х годов. Интенсивные экономические эксперименты 90-х годов завершились, и пришел период стабилизации. Как следствие, выросла потребность в профессиональных кадрах, особенно управленческих. Руководители начали понимать, что не только их сотрудникам, но и им самим периодически нужно учиться – управленческим навыкам, руководящим компетенциям и многим другим аспектам бизнеса.

В ответ на эту потребность система дополнительного профессионального образования начала перестраиваться, и на рынок стали выходить новые форматы – Mini MBA или «Директорские курсы», впервые представленные Русской школой управления. Именно они и легли в основу современного управленческого бизнес-образования в стране.