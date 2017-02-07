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Общество

Росфинмониторинг и следствие начнут мгновенный обмен данными

Росфинмониторинг начнет обмен данными со следственными и правоохранительными органами при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволит в считанные минуты выявлять подозрительные банковские схемы и принимать решения еще до того, как могут быть уничтожены важные улики. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Росфинмониторингу.

Новый формат взаимодействия с МВД, Следственным комитетом, ФСБ и Генпрокуратурой обсуждался на недавнем совещании в ведомстве. Росфинмониторинг ожидает, что новая электронная система позволит существенно снизить объем незаконных финансовых операций, а также оперативно выявлять топ-менеджеров, занимающихся сомнительными схемами.

В настоящий момент между ведомствами ведется обычная переписка. Данные могут задерживаться на пути от одного ведомства в другое на день-два, а за это время преступники могут успеть уничтожить важные улики и скрыться. СМЭВ же многократно ускорит передачу данных и, как следствие, повысит скорость реагирования на факты отмывания денег, считают в Росфинмониторинге.

При этом СМЭВ создана в рамках исполнения закона о госуслугах. В эту систему входят все банки и именно через нее они обмениваются данными с органами.

Издание отмечается, что за три первых квартала 2016 года объем сомнительных трансакций составил $531 млн по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период 2015 года, однако ряд топ-менеджеров, уличенных в сомнительных операциях, смогли избежать наказания, что было бы невозможным, если реагирование органов осуществлялось более оперативно.

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