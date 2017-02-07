Правительство РФ предлагает усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам

08:42, 07 февраля 2017, ПАИ

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей (в действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества ДТП на пешеходных переходах.

По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошли 19 тыс. 779 аварий, в результате которых погибли 1 тыс. 233 и 19 тыс. 576 человек получили травмы, в то время как за аналогичный период 2014 года зарегистрированы 19 тыс. 392 происшествия, 1 тыс. 236 погибли, 19 тыс. 194 человека были ранены.