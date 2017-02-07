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Общество

Делать добрые дела советует народный календарь 7 февраля

7 февраля по народному календарю наступил Григорьев день (Григорий-весноуказатель), пишет сalend.ru.

В этот день чествовали Григория Богослова, одного из отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Поскольку, по народному календарю, накануне (на Аксинью) отмечалась «полузимница», или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил». 

Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. 

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».

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