Российские спортсмены обновили рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах
Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах. Об этом сообщает ТАСС.
7 февраля российские керлингистки стали серебряными призерами Универсиады в казахстанской Алма-Ате, принеся сборной 57-ю медаль на текущих соревнованиях (23 золотые, 21 серебряная, 13 бронзовых). Предыдущий рекорд также установили россияне на Универсиаде-2015, тогда они завоевали 56 наград (20-18-18).
Российские спортсмены досрочно обеспечили себе победу в командном зачете Универсиады-2017. Соревнования завершатся 8 февраля.